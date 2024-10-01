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14:23, 1 октября 2024Россия

В России мужчина с молотком напал на осудившего радикальных исламистов муфтия

В Тюмени мужчина с молотком напал на муфтия, осудившего радикальных исламистов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Тюмени напал с молотком и слезоточивым газом на муфтия. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Все произошло на приеме, мужчина пришел якобы с целью обсудить волновавшие его вопросы. Поводом к этому стало осуждение муфтием приверженцев радикальных религиозных убеждений, утверждает канал.

Муфтий успел позвать коллег на помощь и, вероятно, не пострадал — о каких-либо полученных им травмах не сообщается. Напавшего на него мужчину задержали, сейчас он находится в отделе полиции.

Ранее муфтий жестко высказался о террористах, которые в августе напали на исправительную колонию в Волгоградской области. Он выступил против каких-либо переговоров с ними и заявил о необходимости «уничтожить этих тварей на месте».

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      Алан Босиков
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