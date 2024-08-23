Российский муфтий жестко высказался о захвативших колонию под Волгоградом террористах

Муфтий Кифах о захвативших ИК-19: этих тварей надо уничтожать на месте

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах жестко высказался о террористах, захвативших заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19). Его слова приводит сетевое издание V1.ru в Telegram.

После захвата заложников сообщалось, что на место событий для переговоров со злоумышленниками выехал мулла.

Кифах выступил резко против каких-либо переговоров с террористами. Он заявил, что необходимо «уничтожить этих тварей на месте».

Во второй половине дня силовики провели штурм колонии. По данным Telegram-канала Mash, двое террористов из четырех выжили. Они оба находятся в крайне тяжелом состоянии.