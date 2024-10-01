В России предложили налоговые послабления для бизнеса

В РФ предложили снижать налогооблагаемую базу в сочетании с федеральным вычетом

В России предложили разрешить ежегодно уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для объектов, по которым использовали федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). О налоговых послаблениях для бизнеса сообщает РБК.

Согласно внесенным правительством поправкам в Налоговый кодекс, компаниям позволят амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, по которым они уже получали вычет (ФИНВ позволяет активно инвестирующему бизнесу частично компенсировать повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25 процентов). Эта мера даст бизнесу возможность снижать налоговую нагрузку в соответствии со сроком полезного использования объекта.

Амортизационная премия позволит учесть в качестве расходов до 10 процентов первоначальной стоимости (в некоторых случаях и до 30 процентов). Ранее бизнес призывал расширить вопрос амортизации в сочетании с ФИНВ, предлагая повысить уровень компенсации хотя бы до 17–20 процентов первоначальной стоимости, либо разрешить амортизацию стоимости за разницей использованного вычета.

Ранее правительство изменило планы по привязке цены Urals к стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы, которое могло повысить налоги для нефтяников. В результате эту меру отложили до сентября 2025 года. Бизнес в свою очередь попросил принять экономически обоснованные правила налогообложения отрасли вместо планов привязать цены к стоимости поставок нефти в Европу, куда она фактически не отгружается из-за западных санкций.