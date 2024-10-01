Риттер: режим Зеленского потерял поддержку на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его режим теряют доверие граждан. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, у украинцев начинают возникать вопросы по поводу отсутствия выборов в стране. Риттер отметил, что Зеленский получает «крохи» вместо поддержки.

Экс-разведчик также высказался о массовых отставках украинских министров. По его мнению, это происходит из-за их коррумпированности, которую они больше не могу скрывать. «Они буквально взяли деньги, которые мы им дали, они уже положили их на банковские счета», — утверждает Риттер.

