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22:13, 1 октября 2024Мир

В США заявили о потере Зеленским доверия украинцев

Риттер: режим Зеленского потерял поддержку на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его режим теряют доверие граждан. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, у украинцев начинают возникать вопросы по поводу отсутствия выборов в стране. Риттер отметил, что Зеленский получает «крохи» вместо поддержки.

Экс-разведчик также высказался о массовых отставках украинских министров. По его мнению, это происходит из-за их коррумпированности, которую они больше не могу скрывать. «Они буквально взяли деньги, которые мы им дали, они уже положили их на банковские счета», — утверждает Риттер.

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      Марина Совина
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