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09:00, 1 октября 2024Мир

В США заявили о желании перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

FT: США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Представители администрации президента США Джо Байдена желают перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние. Об этом заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, сообщает Financial Times (FT).

По его словам, администрация американского лидера осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, поскольку «они проигрывают». «Они думают о том, как перевести этот конфликт в более спокойное состояние», — сказал он.

Издание отмечает, что наибольшую угрозу для Киева представляют возможная победа Дональда Трамп на президентских выборах в США в следующем месяце и его попытки навязать Украине мирное соглашение, угрожая приостановить дальнейшую военную и финансовую помощь.

Газета также сообщила, что Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО до конца своего срока на посту главы государства. Кроме того, 12 октября американский лидер проведет заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине.

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