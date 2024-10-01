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15:05, 1 октября 2024Силовые структуры

В суд доставили исполняющего обязанности вице-премьера российского региона

Суд в Москве изберет меру пресечения и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву
Алан Марзаев

Алан Марзаев. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об избрании меры пресечения исполняющему обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алану Марзаеву, подозреваемому в получении взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и предоставили видео из зала заседания.

На кадрах виден чиновник в клетке.

30 сентября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о коррупции против Марзаева. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение от руководителей дорожно-строительной компании, пообещав взамен покровительство по бизнесу и заключение госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки был министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

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      Любовь Ширижик
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