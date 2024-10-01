Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 1 октября 2024Мир

В Великобритании объяснили тяжелые невосполнимые потери Украины

Британский аналитик Меркурис: ВСУ несут тяжелые потери из-за дефицита техники

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые невосполнимые потери из-за острого дефицита бронетехники. Об этом на своем авторском YouTube-канале сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов», — объяснил эксперт, описав нынешнее состояние ВСУ фразой «Украина истекает кровью».

Ранее Меркурис заявил, что Россия одерживает победу на важнейших участках фронта в рамках гигантского сражения за Донбасс. При этом, по словам эксперта, западные страны понимают, что Украина проигрывает в битве.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

      Ассанж обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия»

      На Урале учителя пожаловались на отобранную часть зарплаты в помощь Курской области

      Популярная российская певица опубликовала фото с голой грудью

      Ряд автобрендов в России подняли цены на машины

      WADA осталось без взносов от России за 2023 год

      Россиянка отказалась убрать люксовую сумку в самолете и угодила в полицию

      Задержание ФСБ двух сотрудничавших с военной разведкой Киева россиянок попало на видео

      Новый генсек НАТО вступил в должность

      Генпрокуратура России подала в суд иски против властей Украины и двух банков США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше