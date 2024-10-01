Британский аналитик Меркурис: ВСУ несут тяжелые потери из-за дефицита техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые невосполнимые потери из-за острого дефицита бронетехники. Об этом на своем авторском YouTube-канале сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов», — объяснил эксперт, описав нынешнее состояние ВСУ фразой «Украина истекает кровью».

Ранее Меркурис заявил, что Россия одерживает победу на важнейших участках фронта в рамках гигантского сражения за Донбасс. При этом, по словам эксперта, западные страны понимают, что Украина проигрывает в битве.