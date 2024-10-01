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09:23, 1 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ поддержали переговоры с Россией

FT: бойцы ВСУ поддерживают переговоры с Россией, боясь затягивания конфликта

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддерживают переговоры с Россией, боясь затягивания конфликта. Об этом украинские военные на передовой рассказали Financial Times (FT).

«Сейчас я за переговоры», — сказал командир ВСУ по имени Юрий. Он также отметил, что его пугает перспектива «вечной войны».

Как пишет FT, ранее воодушевленные надеждой на успех украинские военные теперь высказываются за переговоры с Москвой. Кроме того, по словам командира ВСУ Михаила Темпера, войска Украины не смогут выйти на границы 1991 года.

30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры по Украине должны включать гарантии безопасности для Киева со стороны западных государств, прежде всего США. Как он утверждает, должна быть согласована линия прекращения огня.

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      Кристина Есикова
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