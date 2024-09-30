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18:43, 30 сентября 2024Мир

Генсек НАТО назвал условие для мирных переговоров между Россией и Украиной

Столтенберг: переговоры по Украине должны включать гарантии безопасности от США

Фото: Chris Kleponis / Pool / CNP / Globallookpress.com

Мирные переговоры по Украине должны включать гарантии безопасности для Киева со стороны стран Запада, прежде всего США. Такое заявление сделал уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

«Когда будет согласована какая-то линия — будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, — мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», — сказал он.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не зафиксировал изменений в ядерной доктрине России, которые требовали бы перемен в политике блока.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против Москвы со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Лина Пивоварова
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