Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 1 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о готовности повернуть орудия в сторону Киева

Пленный украинский боец Диденко: ВСУ готовы повернуть орудия в сторону Киева

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы повернуть орудия в сторону Киева из-за усталости от конфликта. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады украинский армии Ярослав Диденко.

«Сейчас на Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется, — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки», — заявил боец.

Он обратился к согражданам с призывом избегать службы в ВСУ и сопротивляться действиям украинских властей.

Ранее бойцы ВСУ заявили изданию Financial Times о поддержке переговоров с Россией. Так, в беседе с американскими журналистами украинский военный по имени Юрий рассказал о смене взглядов на мирное урегулирование, отметив, что его пугает перспектива «вечной войны».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

      Ассанж обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия»

      На Урале учителя пожаловались на отобранную часть зарплаты в помощь Курской области

      Популярная российская певица опубликовала фото с голой грудью

      Ряд автобрендов в России подняли цены на машины

      WADA осталось без взносов от России за 2023 год

      Россиянка отказалась убрать люксовую сумку в самолете и угодила в полицию

      Задержание ФСБ двух сотрудничавших с военной разведкой Киева россиянок попало на видео

      Новый генсек НАТО вступил в должность

      Генпрокуратура России подала в суд иски против властей Украины и двух банков США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше