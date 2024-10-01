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13:56, 1 октября 2024Мир

Во Франции назвали НАТО сектой глобалистов и потребовали убираться прочь

Французский политик Филиппо: НАТО — секта глобалистов
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Блок НАТО представляет собой секту глобалистов. Так на назначение голландского экс-премьера Марка Рютте новым генсеком Североатлантического альянса отреагировал в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!» — подчеркнул он, напомнив, что Рютте был первым политиком на Западе, кто предложил передать Украине истребители.

Ранее Рютте, вступив в должность генерального секретаря НАТО, поддержал удары Украины вглубь российской территории западным дальнобойным оружием.

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      Глеб Бажуткин
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