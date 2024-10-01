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16:34, 1 октября 2024Забота о себе

Врач указал на способ определить болезнь по походке

Травматолог Шохирев: утиная походка говорит о слабости мышц спины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Изменения походки свидетельствуют о сбоях в работе организма, рассказал врач — травматолог-ортопед Роман Шохирев. На способ определить болезнь по походке он указал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, так называемая «утиная» походка, когда человек ходит в вразвалочку, может свидетельствовать о слабости мышц нижних конечностей и спины, а также о проблемах с тазобедренными суставами. Шохирев добавил, что «петушиная» походка (когда человек высоко поднимает ногу, затем выбрасывает ее вперед и резко ставит перед собой — прим. «Ленты.ру») говорит о проблемах с малоберцовым нервом.

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Походка может меняться у людей с артрозами и травмами: они начинают хромать, так как стараются не переносить вес на больную ногу, отметил доктор. Другое распространенное изменение походки — косолапость — появляется из-за плоскостопия.

На то, как человек ходит, могут также повлиять такие заболевания, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и алкоголизм. Кроме того, иногда походка меняется после инсультов и при развитии опухолей, подчеркнул Шохирев.

Ранее травматолог-ортопед Денис Наумов назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников. Доктор отметил, что заболевания позвоночника у детей в большинстве случаев вызваны недостаточно крепким из-за малоподвижного образа жизни мышечным корсетом.

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      Александра Лисица
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