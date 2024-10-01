Врач указал на способ определить болезнь по походке

Травматолог Шохирев: утиная походка говорит о слабости мышц спины

Изменения походки свидетельствуют о сбоях в работе организма, рассказал врач — травматолог-ортопед Роман Шохирев. На способ определить болезнь по походке он указал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, так называемая «утиная» походка, когда человек ходит в вразвалочку, может свидетельствовать о слабости мышц нижних конечностей и спины, а также о проблемах с тазобедренными суставами. Шохирев добавил, что «петушиная» походка (когда человек высоко поднимает ногу, затем выбрасывает ее вперед и резко ставит перед собой — прим. «Ленты.ру») говорит о проблемах с малоберцовым нервом.

Походка может меняться у людей с артрозами и травмами: они начинают хромать, так как стараются не переносить вес на больную ногу, отметил доктор. Другое распространенное изменение походки — косолапость — появляется из-за плоскостопия.

На то, как человек ходит, могут также повлиять такие заболевания, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и алкоголизм. Кроме того, иногда походка меняется после инсультов и при развитии опухолей, подчеркнул Шохирев.

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