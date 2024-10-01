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18:26, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданную пользу шаурмы

Врачи Малышева и Коновалов заявили, что шаурма укрепляет кости

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление шаурмы защищает зрение и укрепляет кости. Выпуск, в котором специалисты раскрыли неожиданную пользу этого блюда, доступен на сайте телеканала.

Коновалов отметил, что в составе шаурмы, как правило, есть мясо. «А в мясе содержится кобальт — это такое вещество, которое способствует выработке витамина В12, обеспечивающего прохождение импульса, в данном случае от глаза к головному мозгу, без этого прохождения импульса зрение не осуществляется», — назвал офтальмолог пользу блюда.

Малышева, в свою очередь, рассказала, что в рецепт шаурмы входит лук, который содержит вещества антоцианы. «Антоцианы — это всегда борьба с микробами», — объяснила медик.

Кроме того, по словам специалистов, шаурма включает в состав лепешку, которая содержит марганец. «А марганец нам необходим для того чтобы кальций, из которого состоит наша кость, мог усваиваться этой костной тканью. Если кальция мало, мало марганца, то кальций не может встраиваться в структуру кости, она становится ломкой, дряблой, и возникают переломы», — заключил Коновалов.

Ранее Малышева и Коновалов назвали неожиданную пользу хинкали. Медики рассказали, что это блюдо способствует заживлению ран.

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      Олег Давыдов
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