Задержание ФСБ склонявших подростков к насилию проукраинских радикалов попало на видео

ФСБ показала задержание проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию

ФСБ показала видео с обысками и задержанием готовивших нападение на учителей и одноклассников проукраинских радикалов. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в жилые помещения по разным адресам и производят обыски, а также отводят в машину задержанных. Один из подозреваемых показывает тетрадь с планами нападения на школу в 2025 году, у него расписаны все этапы этого преступления, также присутствует схема класса, по которой планировал действовать.

По информации следствия, задержаны 39 проукраинских радикалов в 78 регионах России. Им от 14 до 35 лет. Они являются сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, учителей и одноклассников.

