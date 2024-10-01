Жители одной мусульманской страны массово устремились в Россию

Турпоток из Ирана в России в первом полугодии 2024-го составил 18 тысяч поездок

Туристический поток из Ирана в первом полугодии 2024-го вырос почти на треть. О том, что жители этой мусульманской страны массово устремились в Россию, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на встрече с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи.

По итогам первых шести месяцев 2024 года гостей из Ирана стало больше на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го. Всего иранские туристы совершили 18 тысяч визитов. При этом взаимный турпоток составил 26 тысяч поездок.

«Иран является одним из наиболее перспективных туристических партнеров России. Взаимный турпоток в прошлом году вырос на 52 процента и превысил допандемийный уровень», — отметил Решетников.

Ранее туроператоры зафиксировали рост интереса иранских туристов к отдыху в Сочи. При этом отмечалось, что пока иностранный турпоток на этот курорт небольшой.