Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 1 октября 2024Путешествия

Жители одной мусульманской страны массово устремились в Россию

Турпоток из Ирана в России в первом полугодии 2024-го составил 18 тысяч поездок

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Туристический поток из Ирана в первом полугодии 2024-го вырос почти на треть. О том, что жители этой мусульманской страны массово устремились в Россию, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на встрече с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи.

По итогам первых шести месяцев 2024 года гостей из Ирана стало больше на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го. Всего иранские туристы совершили 18 тысяч визитов. При этом взаимный турпоток составил 26 тысяч поездок.

Материалы по теме:
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
8 февраля 2024
Как получить туристическую визу в 2024 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2024 году?Страны, сроки и особенности оформления
2 июля 2024

«Иран является одним из наиболее перспективных туристических партнеров России. Взаимный турпоток в прошлом году вырос на 52 процента и превысил допандемийный уровень», — отметил Решетников.

Ранее туроператоры зафиксировали рост интереса иранских туристов к отдыху в Сочи. При этом отмечалось, что пока иностранный турпоток на этот курорт небольшой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

      В Великобритании объяснили тяжелые невосполнимые потери Украины

      Очевидец рассказал об атаках украинских солдат по мирным жителям в Курской области

      Товарооборот России и Белоруссии заметно вырос

      Следователи раскрыли фабулу дела против задержанного мэра российского города

      «План победы» Зеленского объяснили отходом от возвращения границ 1991 года

      Раскрыто состояние госпитализированного актера Ливанова

      Израиль нанес удар по дому командира ФАТХ в лагере беженцев

      Жители одной мусульманской страны массово устремились в Россию

      В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше