Активисты потребовали запретить P.Diddy, Jay Z и Бейонсе

«Отряды Путина» потребовали запретить P.Diddy, Jay Z и Бейонсе в России

Активисты общественного движения «Отряды Путина» потребовали запретить творчество скандального рэпера P.Diddy и его «друзей». Видео опубликовано в Telegram-канале организации.

По их словам, американский музыкант Шон Комбс (настоящее имя P.Diddy), а также его друзья, рэпер Jay Z и певица Бейонсе, виновны в ужасных преступлениях и чужды российскому слушателю.

«Что ты творишь, P.Diddy, чем только не занимался! Хорошо, что его посадили. Но остались его друзья-товарищи. Мы раньше слушали Бейонсе, но теперь пьем корвалол. Хотим, чтобы их запретили!» — заявили активисты.

Ранее стало известно, что Комбсу отказали в выходе из тюрьмы под залог. Он обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.