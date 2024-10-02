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15:16, 2 октября 2024Культура

Активисты потребовали запретить P.Diddy, Jay Z и Бейонсе

«Отряды Путина» потребовали запретить P.Diddy, Jay Z и Бейонсе в России

Кадр: Telegram-канал Отряды Путина Z

Активисты общественного движения «Отряды Путина» потребовали запретить творчество скандального рэпера P.Diddy и его «друзей». Видео опубликовано в Telegram-канале организации.

По их словам, американский музыкант Шон Комбс (настоящее имя P.Diddy), а также его друзья, рэпер Jay Z и певица Бейонсе, виновны в ужасных преступлениях и чужды российскому слушателю.

«Что ты творишь, P.Diddy, чем только не занимался! Хорошо, что его посадили. Но остались его друзья-товарищи. Мы раньше слушали Бейонсе, но теперь пьем корвалол. Хотим, чтобы их запретили!» — заявили активисты.

Ранее стало известно, что Комбсу отказали в выходе из тюрьмы под залог. Он обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.

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      Андрей Шеньшаков
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