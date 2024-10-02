Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась снимком без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость разместила серию фото, на которых показала как провела Неделю моды в Париже. Так, на одном кадре манекенщицу запечатлели в спальне гостиничного номера. На ней черная укороченная футболка и розовые трусы, оформленные кружевами.

В сентябре сообщалось, что Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма. Супермодель приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который был организован в рамках Недели моды в Париже. Тогда звезда продефилировала в черном костюме и белой рубашке.