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01:50, 2 октября 2024Мир

Член российской делегации рассказал о действиях экипажа севшего в Минводах самолета

Министр Дегтярев: экипаж севшего в Минводах самолета действовал профессионально
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Экипаж борта с российской делегацией во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, севшего в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, передает РИА Новости.

Он поблагодарил экипаж воздушного судна, который, несмотря на напряженную обстановку, действовал профессионально. По данным агентства, на борту лайнера, помимо Чернышенко, находятся Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации. Они направлялись в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который запланирован на 2-3 октября.

Ранее сообщалось, что следовавший из Москвы в Доху самолет российской делегации развернулся в небе у иранской границы и
совершил вынужденную посадку в Минводах.

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      Марина Совина
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