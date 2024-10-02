Дженнифер Энистон: платье из третьего сезона «Друзей» было мятно-зеленого цвета

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего культового платья в сериале «Друзья». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В сентябре стриминговая платформа HBO Max разместила на своей странице в упомянутой соцсети коллаж с моментом из второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). Так, в верхней части фото Энистон запечатлена в зеленом платье, а в нижней — в голубом. В комментариях фанаты выразили недоумение по поводу настоящего цвета наряда знаменитости. «Хорошо, а какой на самом деле цвет этого платья?», «Подождите, оно разве было не зеленым? Значит, меня обманывали всю жизнь», «Рэйчел не такая уж и зеленая», — высказывались они.

Позже Энистон сама отреагировала на данный пост платформы, поделившись в сторис скриншотом коллажа. «Для протокола: платье было мятно-зеленого цвета», — с иронией заявила знаменитость.

В феврале Дженнифер Энистон высмеяла свою культовую прическу, которую она носила в 1990-годах.