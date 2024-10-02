Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 2 октября 2024Ценности

Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего культового платья в сериале «Друзья»

Дженнифер Энистон: платье из третьего сезона «Друзей» было мятно-зеленого цвета

Кадр: сериал «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего культового платья в сериале «Друзья». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В сентябре стриминговая платформа HBO Max разместила на своей странице в упомянутой соцсети коллаж с моментом из второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). Так, в верхней части фото Энистон запечатлена в зеленом платье, а в нижней — в голубом. В комментариях фанаты выразили недоумение по поводу настоящего цвета наряда знаменитости. «Хорошо, а какой на самом деле цвет этого платья?», «Подождите, оно разве было не зеленым? Значит, меня обманывали всю жизнь», «Рэйчел не такая уж и зеленая», — высказывались они.

Позже Энистон сама отреагировала на данный пост платформы, поделившись в сторис скриншотом коллажа. «Для протокола: платье было мятно-зеленого цвета», — с иронией заявила знаменитость.

В феврале Дженнифер Энистон высмеяла свою культовую прическу, которую она носила в 1990-годах.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

      Медведев получил новую должность

      Подсчитан объем налогооблагаемых доходов россиян

      В России скоро появится интересный гаджет. Чем удивляет новый планшет от Huawei?

      Реклама

      ВС России нанесли удар по боевикам «Кракена» в Славянске

      Мужчина уместил в чемодан 15 килограммов метамфетамина и попался в аэропорту

      Россиян предупредили о снижении цен на ряд товаров

      ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками и ракетой

      Последствия войны Ирана и Израиля для мировых цен на нефть оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше