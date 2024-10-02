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05:12, 2 октября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины сделал прогноз о мобилизации

Азаров: мобилизация на Украине начнет набирать обороты

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек усиление мобилизации. На эту тему он высказался в разговоре с «Известиями».

Азаров отметил, что сейчас в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно мобилизуют около 20-30 тысяч человек. При этом, по его мнению, в будущем мобилизация будет набирать обороты из-за «катастрофических» потерь украинской армии. «Закон сейчас позволяет любого человека хватать и отправлять на фронт», — указал экс-премьер.

Ранее издание Telegraf рассказало об игнорировании украинскими военкоматами запрета на мобилизацию младше 25 лет. Как сообщается, далеко не все территориальные центры комплектации получили директиву о таком запрете.

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      Марина Совина
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