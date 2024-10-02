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06:46, 2 октября 2024Бывший СССР

Экс-военный ВСУ рассказал о мобилизации мужчин младше 25 лет

Экс-военный ВСУ: Киев мобилизует мужчин младше 25 лет, хотя такого закона нет

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют мужчин младше 25 лет, несмотря на то, что по закону Киев не может этого делать. Об этом агентству РИА Новости рассказал бывший военнослужащий ВСУ, сбежавший в ходе обучения в Польше.

«На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 [год] ему был на тот момент. Но он сбежал», — сообщил экс-военный.

Он подчеркнул, что на Украине нет закона, который разрешал бы мобилизацию в армию мужчин младше 25 лет. По его словам, он сам был призван в армию в 2022-м году в возрасте 23-х лет, однако позже ему удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что далеко не все территориальные центры комплектации (ТЦК) получили директиву о запрете на мобилизацию в ВСУ мужчин младше 25 и старше 49 лет. Отмечается, что директива является внутренним приказом, а не законом, поэтому граждане не могут ссылаться на нее, требуя предоставить им отсрочку от мобилизации.

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      Артём Верейкин
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