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21:58, 2 октября 2024Мир

Генсек НАТО пообещал Блинкену улучшить распределение расходов стран альянса

Генсек НАТО Рютте пообещал Блинкену улучшить распределение расходов стран блока
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Вступивший в должность новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном пообещал ему улучшить распределение расходов стран альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Также он пообещал оказывать «мощную помощь Украине и углублять наши связи с партнерами». Это был первый телефонный звонок Рютте Блинкену в должности генсека Североатлантического альянса.

Ранее Рютте поддержал удары украинской армии вглубь российской территории западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Марк Рютте стал 14-м генсеком Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.

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      Марина Совина
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