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12:27, 2 октября 2024Мир

Глава Минобороны Польши обвинил Украину в неблагодарности

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Jakub Wlodek / Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную ей военную помощь. Его слова передает портал Wirtualna Polska.

«Дело дошло до ситуации, когда уже нет памяти со стороны Украины об этой помощи», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша была первой страной, направившей «очень крупную помощь» Киеву. По его словам, в то время как Германия отправила каски, польские власти выделили Украине танки.

В беседе с журналистами портала министр обороны также заявил, что в Польше не смогли найти достаточное число желающих для формирования добровольческого украинского легиона.

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      Елизавета Мытарева
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