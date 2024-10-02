Глава Минобороны Польши обвинил Украину в неблагодарности

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную ей военную помощь. Его слова передает портал Wirtualna Polska.

«Дело дошло до ситуации, когда уже нет памяти со стороны Украины об этой помощи», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша была первой страной, направившей «очень крупную помощь» Киеву. По его словам, в то время как Германия отправила каски, польские власти выделили Украине танки.

В беседе с журналистами портала министр обороны также заявил, что в Польше не смогли найти достаточное число желающих для формирования добровольческого украинского легиона.