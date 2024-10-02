Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 2 октября 2024Россия

Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в России снижается

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России снижается заболеваемость COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

«Это прогнозируемая ситуация... Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа», — сказала Попова.

По ее словам, в связи с этим россиянам нужно привиться от гриппа. Помимо этого, в стране из-за сезонности также зафиксирован рост заболеваемости риновирусами.

В конце сентября Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране нового штамма коронавируса XEC, который получил широкое распространение во Франции. По последним данным санитарной службы, в России заболели семь человек. За прошедшую неделю выявили свыше 35 тысяч случаев коронавируса, что на 3,2 процента ниже, чем за предыдущий аналогичный период.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      Хасбик опубликовал антисемитский пост и начал искать адвоката

      Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли живым на вокзале

      Россия до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

      Пилотов летевшего из-за рубежа самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      В ДНР сообщили об установлении флага на администрации Угледара

      Россиян предупредили о подорожании популярного напитка

      Мужчина годами оплачивал коммунальные счета соседей и узнал об этом через 18 лет

      На Украине рассказали о росте производства оружия

      Посол Израиля в России объяснила разницу между иранскими атаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше