Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в России снижается

В России снижается заболеваемость COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

«Это прогнозируемая ситуация... Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа», — сказала Попова.

По ее словам, в связи с этим россиянам нужно привиться от гриппа. Помимо этого, в стране из-за сезонности также зафиксирован рост заболеваемости риновирусами.

В конце сентября Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране нового штамма коронавируса XEC, который получил широкое распространение во Франции. По последним данным санитарной службы, в России заболели семь человек. За прошедшую неделю выявили свыше 35 тысяч случаев коронавируса, что на 3,2 процента ниже, чем за предыдущий аналогичный период.