ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве, произошедший 1 октября. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Бригады "Аль-Кассам" взяли на себя ответственность за операцию "Яффа"», — отмечается в заявлении движения.

Ранее 1 октября стало известно, что двое неизвестных вооруженных террористов расстреляли людей возле трамвайной остановки. Нападение произошло незадолго до начала иранской ракетной атаки по территории Израиля.

По данным газеты Times of Israel происшествие случилось в арабском квартале Яффо в предместье Тель-Авива. По данным израильских правоохранителей стрельба была устроена двумя террористами, которых они ликвидировали.