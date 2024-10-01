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19:31, 1 октября 2024Мир

Неизвестные расстреляли людей на остановке в Тель-Авиве

Полиция Израиля: неизвестные расстреляли остановку в Тель-Авиве

Фото: Nir Elias / Reuters

В арабском районе Тель-Авива Яффо произошла стрельба. Об этом заявила полиция Израиля, сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что неизвестные расстреляли людей возле трамвайной остановки. По последним данным, убиты три человека, еще десять получили ранения.

Правоохранители заявляют о возможном теракте. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» оказывает помощь нескольким людям, пострадавшим в результате стрельбы.

По информации израильских СМИ, в нападении участвовало не менее двух вооруженных людей.

Ранее стало известно, что Иран ответит на операцию Израиля в Ливане массированным ударом баллистическими ракетами. США активно проводят подготовку к защите Израиля от возможного нападения.

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      Виктория Кондратьева
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