В Израиле назвали число жертв теракта в арабском районе Тель-Авива

TI: в ходе теракта в предместье Тель-Авива погибли 8 человек, ранены 7

В ходе теракта со стрельбой в арабском квартале Яффо в предместье Тель-Авива погибли 8 человек, 7 были ранены. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает газета Times of Israel (TI) во вторник, 1 октября.

«Полиция сообщает, что восемь мирных жителей были убиты, семь ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо», — говорится в публикации. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что силовики ликвидировали двух террористов, участвовавших в нападении.

Ранее 1 октября стало известно, что двое неизвестных вооруженных террористов расстреляли людей возле трамвайной остановки. Нападение произошло незадолго до начала иранской ракетной атаки по территории Израиля.