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18:43, 2 октября 2024Ценности

Хейли Бибер похвасталась бриллиантовым украшением с инициалами сына

Модель Хейли Бибер продемонстрировала бриллиантовое ожерелье с инициалами сына

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер похвасталась роскошным украшением, купленным в честь рождения сына, Джека Блюза Бибера. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь актера Стивена Болдуина разместила кадры, на которых продемонстрировала золотое ожерелье с инициалами ребенка. По данным Page Six, буквы имени сына звезды инкрустированы бриллиантами в четыре карата.

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27-летняя знаменитость надела комплект ювелирных изделий с ожерельем, серьгами и кольцами. «Сейчас октябрь, и я чья-то мама», — подписала Бибер пост.

В сентябре жена Бибера сменила имидж. Модель опубликовала снимок, на котором предстала в одежде серого цвета и с распущенными и осветленными волосами в медовом оттенке.

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      Екатерина Ештокина
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