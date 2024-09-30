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17:46, 30 сентября 2024Ценности

Жена Джастина Бибера сменила имидж

Модель Хейли Бибер осветлила волосы и показала результат

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер сменила имидж и показала результат. Фото она разместила (на момент написания новости было удалено) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь актера Стивена Болдуина опубликовала снимок, на котором предстала в одежде серого цвета и с распущенными и осветленными волосами в медовом оттенке. Помимо этого, звезда нанесла мейкап с глянцевой помадой в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки с леопардовой оправой.

Ранее в сентябре Хейли Бибер в коротких шортах вышла в свет впервые после родов. Фотографы запечатлели дочь актера Стивена Болдуина во время встречи с моделью Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе.

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      Екатерина Ештокина
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