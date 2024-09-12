Хейли Бибер в коротких шортах вышла в свет впервые после родов

Папарацци запечатлели впервые вышедшую в свет после родов модель Хейли Бибер

Американская модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер впервые после родов вышла в свет и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Фотографы запечатлели дочь актера Стивена Болдуина во время встречи с моделью Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику Бибер надела укороченный топ без бюстгальтера, черные короткие шорты из денима и куртку.

В качестве обуви она выбрала красные меховые балетки. Кроме того, звезда собрала волосы в высокий пучок, а лицо скрыла черной маской.

Ранее в сентябре Хейли Бибер похвасталась роскошным подарком от мужа в честь рождения сына. Знаменитость разместила снимок руки, показав подписчикам новое золотое кольцо со словом Mom («Мама»).