Хейли Бибер в коротких шортах вышла в свет впервые после родов

Американская модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер впервые после родов вышла в свет и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Фотографы запечатлели дочь актера Стивена Болдуина во время встречи с моделью Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику Бибер надела укороченный топ без бюстгальтера, черные короткие шорты из денима и куртку.
Материалы по теме:
В качестве обуви она выбрала красные меховые балетки. Кроме того, звезда собрала волосы в высокий пучок, а лицо скрыла черной маской.
Ранее в сентябре Хейли Бибер похвасталась роскошным подарком от мужа в честь рождения сына. Знаменитость разместила снимок руки, показав подписчикам новое золотое кольцо со словом Mom («Мама»).