Ирина Шейк обнажила грудь на новом фото

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась новым откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 38-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Она позировала перед камерой в одних черных трусах с высокой посадкой, прикрыв рукой обнаженную грудь.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 35 тысяч лайков. «Русские женщины шикарны», «Такая красивая», «Настоящая супермодель», «Ирина, ты гордость Челябинска», «Королева», — высказывались они.

В сентября сообщалось, что Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде из коллекции 2008 года. Тогда супермодель посетила торжество по случаю дня рождения испанской певицы Розалии. Шейк предстала перед гостями в асимметричном черном платье в белый горох с красным подъюбником и аппликацией в виде губ.