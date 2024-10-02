Израилю предложили рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана

Генерал Амидрор: Израилю следует ответить нападением на ядерные объекты Ирана

Перед Израилем встал вопрос не о том, атаковать ли Иран, а о том, насколько мощным должен быть ответ на нападение. Об этом заявил отставной генерал-майор, занимавший пост советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Яаков Амидрор, сообщает The New York Times (NYT).

По мнению генерала, единственный вопрос заключается в том, насколько Израиль может навредить Ирану по сравнению с возможностями Ирана навредить ему. «Следует рассмотреть даже возможность нападения на ядерные объекты Ирана, которые давно являются источником страха для Израиля, обеспокоенного возможностью получения Тегераном ядерного оружия», — высказал подобное предложение бывший помощник премьера.

Амидрор также отметил, что ущерб, нанесенный Израилем шиитской ливанской группировке «Хезболла», уменьшил угрозу со стороны доверенных лиц Ирана.

Ранее стало известно, что Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни. По информации источников, Израиль атакует объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, в том числе и ядерные.