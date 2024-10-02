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20:43, 2 октября 2024Ценности

Ким Кардашьян захотела привлечь к ответственности жену бывшего мужа из-за нарядов

Бьянка Цензори

Бьянка Цензори. Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Телезвезда Ким Кардашьян захотела привлечь к ответственности жену рэпера Канье Уэста из-за нарядов. Об этом пишет In Touch Weekly.

По словам инсайдера, дети предпринимательницы и ее бывшего мужа в восторге от Бьянки Цензори, поскольку она позволяет им не спать всю ночь и покупает много конфет. «Если Ким критикует Бьянку, то они защищают ее. Таким образом она даже не может поднять вопрос о том, что Бьянка ходит с ними практически раздетой», — рассказал собеседник портала.

При этом источник отметил, что Кардашьян умоляла экс-супруга что-то сделать с откровенными нарядами возлюбленной, но он любит делать все ей наперекор. Кроме того, бизнесвумен обращалась к самой Цензори, но разговоры не принесли никаких результатов. «Ким в ярости. Она бы с удовольствием привлекла адвоката, но он мало что может сделать, если только Бьянку не арестуют. Это ужасно. Ким убеждена, что Бьянка и Канье намеренно пытаются ей насолить», — заключил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори в прозрачном топе без бюстгальтера пришла на шопинг с детьми Канье Уэста и Ким Кардашьян.

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      Мария Винар
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