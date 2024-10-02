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14:32, 2 октября 2024Мир

Маск назвал президентство Харрис жестоким видом наказания

Маск: президентство Харрис будет жестоким и необычным видом наказания

Фото: Michael Fuhr / Fema / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск назвал возможное президентство кандидата от Демократической партии Камалы Харрис жестким видом наказания. Об этом он написал в соцсети X.

«Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс должны победить. Я не смогу целых четыре года смотреть на Камалу и Тима Уолца. Это было бы жестоким и необычным наказанием», — заявил он.

Ранее американский миллиардер назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах единственным, кто может спасти демократию. Генеральный директор Tesla и X также предположил, что грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа.

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      Семен Александров
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