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09:17, 2 октября 2024Россия

Мать и двое детей стали жертвами аварии в российском регионе

В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил мать с двумя детьми

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мать и двое детей шести и восьми лет стали жертвами аварии в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Все произошло в селе Карадабудахкент. По предварительным данным, мужчина был пьян и не справился с управлением. Вылетев с проезжей части, машина сбила на тротуаре женщину и ее детей.

Очевидцы задержали сидевшего за рулем россиянина. Водителя доставили в отделение полиции.

1 октября Госдума поддержала введение в России нового штрафа для автомобилистов. Водителей предложили наказывать за опасное вождение. Размер штрафа может составить от трех до пяти тысяч рублей. Помимо этого, в случае принятия закона граждан можно будет лишать прав на срок от одного до трех месяцев.

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      Алан Босиков
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