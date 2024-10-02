Мать и двое детей стали жертвами аварии в российском регионе

В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил мать с двумя детьми

Мать и двое детей шести и восьми лет стали жертвами аварии в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Все произошло в селе Карадабудахкент. По предварительным данным, мужчина был пьян и не справился с управлением. Вылетев с проезжей части, машина сбила на тротуаре женщину и ее детей.

Очевидцы задержали сидевшего за рулем россиянина. Водителя доставили в отделение полиции.

1 октября Госдума поддержала введение в России нового штрафа для автомобилистов. Водителей предложили наказывать за опасное вождение. Размер штрафа может составить от трех до пяти тысяч рублей. Помимо этого, в случае принятия закона граждан можно будет лишать прав на срок от одного до трех месяцев.