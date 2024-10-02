Миллионы туристов устремились в один российский город

Свыше 4,3 миллиона туристов отдохнули в Анапе с начала 2024 года

С начала 2024 года в Анапу устремились миллионы туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе мэрии российского города.

Популярный курорт принял свыше 4,3 миллиона отдыхающих, примерно столько же человек отдохнули в Анапе за весь 2023 год.

Собеседник агентства подчеркнул, что в октябре ожидается 75-процентая загрузка отелей, а в ноябре — 59-процентная.

Ранее стало известно, что туристы потратили свыше 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года. Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

