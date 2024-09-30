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14:52, 30 сентября 2024Моя страна

Туристы потратили свыше 22 миллиардов рублей на отдых в одном городе России

Свыше 22 миллиардов рублей потратили туристы в Казани за 2024 год

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Туристы потратили свыше 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года. Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Объем трат (по картам) туристов и экскурсантов составил 22,1 миллиарда рублей, что на 37 процентов превышает показатели 2023 года», — добавила эксперт.

Более того, по ее словам, средний объем ежедневных трат путешественников вырос на 8,5 процента и составил 2,94 тысячи рублей на человека в сутки.

Ранее жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. За лето 2024 года этот российский город посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.

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      Фариза Бацазова
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