Туристы потратили свыше 22 миллиардов рублей на отдых в одном городе России

Свыше 22 миллиардов рублей потратили туристы в Казани за 2024 год

Туристы потратили свыше 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года. Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Объем трат (по картам) туристов и экскурсантов составил 22,1 миллиарда рублей, что на 37 процентов превышает показатели 2023 года», — добавила эксперт.

Более того, по ее словам, средний объем ежедневных трат путешественников вырос на 8,5 процента и составил 2,94 тысячи рублей на человека в сутки.

Ранее жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. За лето 2024 года этот российский город посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.

