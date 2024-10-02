arXiv: обнаружены способные выжить на Венере биомолекулы

Группа ученых из Чикагского университета обнаружила биологические молекулы, способные выживать на Венере. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Венера обладает плотной атмосферой, богатой серной кислотой, особенно в верхних слоях облаков, где температура и давление более умеренные. Исследователи решили проверить, выдержат ли липиды воздействие этой кислоты и смогут ли они формировать клеточные структуры.

В ходе экспериментов ученые подвергли липиды воздействию серной кислоты разной концентрации и наблюдали за их состоянием в течение нескольких дней. Основной задачей было определить, могут ли липиды не только противостоять разрушению в таких условиях, но и сохранять способность образовывать сложные мембранные структуры, как это происходит в клетках.

Результаты показали, что некоторые липиды могут сохранять свою структуру и образовывать стабильные везикулоподобные формы даже в присутствии концентрированной серной кислоты. Эти структуры сохранялись на протяжении нескольких дней, что указывает на возможность существования мембран в условиях, сходных с венерианской атмосферой.

Открытие имеет важное значение для астробиологии и изучения обитаемости экзопланет. Исследование показало, что некоторые аспекты химии жизни могут функционировать в средах, где нет воды, и вместо этого использовать серную кислоту в качестве растворителя. Такие результаты расширяют представления о потенциальной обитаемости планет, подобных Венере.

Хотя это исследование не доказывает существование жизни на Венере, оно открывает новые горизонты для изучения биохимических возможностей в экстремальных условиях.