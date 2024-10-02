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19:36, 2 октября 2024Силовые структуры

Мошенницу задержали за продажу россиянке дворняги под видом корги

В Воронеже мошенница продала девушке дворнягу под видом корги
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ilyuza Mingazova / Unsplash

В Воронеже полицейские задержали обвиняемую в мошенничестве в размере 15 тысяч рублей россиянку. Об этом в среду, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанная продала 25-летней девушке щенка дворняжки, выдав его за вельш-корги пембок. Такая же собака была у английской королевы Елизаветы второй. Чтобы привлечь клиентов, мошенница продавала собаку по заниженной цене — 15 тысяч рублей.

Когда «корги» неожиданно вырос, покупательница пошла в полицию, мошенницу задержали — она признала вину и возместила ущерб.

16 января сообщалось, что житель Москвы приобрел билеты в театр за полмиллиона рублей, но был обманут мошенником.

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      Владимир Седов
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