Мошенницу задержали за продажу россиянке дворняги под видом корги

В Воронеже мошенница продала девушке дворнягу под видом корги

В Воронеже полицейские задержали обвиняемую в мошенничестве в размере 15 тысяч рублей россиянку. Об этом в среду, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанная продала 25-летней девушке щенка дворняжки, выдав его за вельш-корги пембок. Такая же собака была у английской королевы Елизаветы второй. Чтобы привлечь клиентов, мошенница продавала собаку по заниженной цене — 15 тысяч рублей.

Когда «корги» неожиданно вырос, покупательница пошла в полицию, мошенницу задержали — она признала вину и возместила ущерб.

16 января сообщалось, что житель Москвы приобрел билеты в театр за полмиллиона рублей, но был обманут мошенником.