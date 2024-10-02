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19:02, 2 октября 2024Силовые структуры

МВД России начало проводить обыски в криптообменниках в российском городе

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД проводят обыски в криптообменниках

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД России начали проводить обыски в городских криптообменниках. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на близкий к МВД источник.

По данным издания, мероприятия проходят в 14 субъектах России. В их рамках уже были задержаны возможные причастные к преступлениям. Уточняется, что количество фигурантов превышает 90 человек. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Москвы. Они проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками.

По сообщению 47news, особое внимание силовиков направлено на дом в поселке Лисий нос, расположенный в Приморском районе города. По версии МВД, здесь проживает организатор криптовалютной схемы обналичивания средств.

По информации источника «78.ru», уголовные дела возбуждены по статьям об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежей.

Ранее сообщалось о том, что российский адвокат указал на необходимость раздела криптовалюты при разводе супругов.

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      Анна Габай
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