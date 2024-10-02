Представитель ТЦК Харькова: силовая мобилизация на Украине — миф

Силовая мобилизация на Украине — миф, а видео в интернете с задержаниями мобилизованных компрометируют военных. Об этом сообщил представитель Харьковского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Сергей Романенко, передает «Страна.ua».

По его словам, силовая мобилизация — это больше миф, потому как все сотрудники ТЦК действуют в рамках закона. Они общаются с людьми и оповещают их на улице. Помимо этого, с ними всегда присутствуют представители Нацполиции, которые не позволяют нарушать общественный порядок.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины мобилизуют мужчин младше 25 лет, несмотря на то, что по закону Киев не может этого делать. Об этом рассказал бывший украинский военнослужащий, сбежавший в ходе обучения в Польше.