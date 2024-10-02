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10:10, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о суицидах в ВСУ

Украинская военнослужащая Поп рассказала о проблемах суицида в ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Во всех подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) случаются суициды. Об этом рассказала младший сержант 112 бригады территориальной обороны (ТРО) Екатерина Поп, передает «Новины. Live».

«Конечно, во всех подразделениях они случаются. Это зависит от различных факторов. Могут быть факторы психогенные — потери таких людей это по факту психогенные потери в подразделении», — рассказала военнослужащая.

По ее словам, некоторые люди в подразделениях не выдерживают нагрузки, отношения к ним, некоторым тяжело дается выполнение задач.

В июле советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что в ВСУ наблюдается волна попыток суицида среди мобилизованных. По его словам, это связано с тем, что украинские солдаты осознают бесперспективность ведения боевых действий на стороне Киева.

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      Валентин Карант
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