На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника УПЦ Полищука

В Тернопольской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в рамках принудительной мобилизации задержали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Полищука. О случившемся написал Союз православных журналистов в Telegram-канале.

«В Кременце священник Украинской православной церкви отец Иоанн Полищук был задержан представителями ТЦК. (...) По последним данным, его доставляют в учебный центр в Ровенской области», — говорится в публикации.

В Союзе православных журналистов уточнили, что в настоящее время состояние священнослужителя неизвестно.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Василий Козуб призвал соотечественников покидать Украину из-за ухудшающейся в стране ситуации. Он рассказал, что его мобилизовали на улице, а командование, отправив на позицию в зоне боевых действий, пообещало скорую ротацию, чего так и не произошло.

