Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 2 октября 2024Бывший СССР

На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника

На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника УПЦ Полищука

Фото: @basilelachistos

В Тернопольской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в рамках принудительной мобилизации задержали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Полищука. О случившемся написал Союз православных журналистов в Telegram-канале.

«В Кременце священник Украинской православной церкви отец Иоанн Полищук был задержан представителями ТЦК. (...) По последним данным, его доставляют в учебный центр в Ровенской области», — говорится в публикации.

В Союзе православных журналистов уточнили, что в настоящее время состояние священнослужителя неизвестно.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Василий Козуб призвал соотечественников покидать Украину из-за ухудшающейся в стране ситуации. Он рассказал, что его мобилизовали на улице, а командование, отправив на позицию в зоне боевых действий, пообещало скорую ротацию, чего так и не произошло.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

      В России взлетели продажи автомобильной резины

      В России собрались пересчитать прожиточный минимум

      Боец ВСУ рассказал о проблемах с наркоманией в армии

      На Солнце зафиксировали неожиданно мощную вспышку

      Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

      На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника

      Сотрудники ФСБ нашли тайник с взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

      ФСБ отчиталась о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше