На Украине заявили о превращении страны в концлагерь

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский превратил Украину в концлагерь

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь с людьми как с рабами, превратил свою страну в концлагерь. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зачем народу знать, зачем крепостным и рабам что-то думать. Функция рабов одна должна быть: их бросают в мясорубку. Спасибо за ошейник, за тюрьму, за преследование, за диктатуру, за концлагерь, спасибо, Зеленский», — сказал Соскин.

Он отметил, что количество кладбищ по всей стране продолжает расти. При этом Зеленский не учитывает мнение соотечественников относительно урегулирования конфликта, заключил бывший советник.

Ранее Соскин рассказал, что Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться.