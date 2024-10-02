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11:35, 2 октября 2024Россия

На уроке физкультуры на голову российского школьника упал щит с баскетбольным кольцом

В Петербурге на уроке физкультуры на школьника упал щит с баскетбольным кольцом

Фото: Unsplash

На уроке физкультуры на голову российского школьника упал щит с баскетбольным кольцом. Инцидент произошел в центре образования в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Со слов брата восьмиклассника, мальчик стоял спиной к кольцу, когда конструкция внезапно сорвалась со стены. Медики диагностировали у школьника ушибленную рану головы.

Канал утверждает, что конструкция якобы не была надежна закреплена — в частности, не были должным образом затянуты болты.

Родители пострадавшего написали обращение в онлайн-приемную Следственного Комитета.

Ранее в Екатеринбурге подросток попал в реанимацию после урока физкультуры в школе — одноклассник пнул его в живот. У мальчика диагностировали разрыв мочевого пузыря.

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      Елена Торубарова
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