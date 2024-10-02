Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 2 октября 2024Мир

На Западе признали неверие политиков в победу Украины

InfoBRICS: западные политики больше не верят в победу Украины над Россией

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Западные политики больше не верят в победу Украины над Россией. Об этом в своей статье для журнала InfoBRICS сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Судя по всему, никто из западных политиков все еще не верит, что Киев сможет переломить военную ситуацию, и есть негласный консенсус, что все дальнейшие военные усилия тщетны», — указал автор материала.

Эксперт также признал усталость западного политического истеблишмента от действий украинского лидера Владимира Зеленского и желание найти ему замену. Лейрос подчеркнул, что Зеленскому в хоже своего недавнего визита в США не удалось привлечь внимание общественности на Западе к украинскому кризису.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не располагают «магическим средством», чтобы обратить ход украинского конфликта в пользу Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      Бывшего мужа Алсу заподозрили в романе с 20-летней девушкой

      Задержанная ФСБ за корректировку ракетных ударов по ЛНР украинка признала вину

      Предсказана реакция нефтяного рынка на ирано-израильский конфликт

      На Украине начали оправдывать сдачу Угледара

      Россию назвали четвертым производителем мяса в мире

      На Западе признали неверие политиков в победу Украины

      Украинский Генштаб признал превосходство России в технике и живой силе

      На входе в российскую гимназию заметили свастику

      Россиянам станет сложнее добираться до ОАЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше