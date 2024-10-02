InfoBRICS: западные политики больше не верят в победу Украины над Россией

Западные политики больше не верят в победу Украины над Россией. Об этом в своей статье для журнала InfoBRICS сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Судя по всему, никто из западных политиков все еще не верит, что Киев сможет переломить военную ситуацию, и есть негласный консенсус, что все дальнейшие военные усилия тщетны», — указал автор материала.

Эксперт также признал усталость западного политического истеблишмента от действий украинского лидера Владимира Зеленского и желание найти ему замену. Лейрос подчеркнул, что Зеленскому в хоже своего недавнего визита в США не удалось привлечь внимание общественности на Западе к украинскому кризису.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не располагают «магическим средством», чтобы обратить ход украинского конфликта в пользу Киева.