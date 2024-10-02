«Нам нужно вернуть русских к европейской модели». Бывший госсекретарь США проговорился о том, что может быть после СВО

Помпео в беседе с пранкерами призвал вернуть Россию в европейскую экономику

После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине Россию необходимо вернуть к европейской экономической модели, чтобы помешать ее сближению с азиатской экономикой. Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Это значит, что нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели. Если бы эта война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем Майк Помпео экс-госсекретарь США

По его словам, важной частью будущего замысла является членство Украины в Европейском союзе (ЕС). Чиновник выразил уверенность, что после этого России тоже захочется стать частью торговой системы Запада.

В США обеспокоены связями России и Китая

Вашингтон и его союзники всерьез обеспокоены наращиванием сотрудничества между Россией и Китаем. Об этом ранее сообщал экс-постпред Кении при ООН и глава Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани.

Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро. Есть растущие державы, которые хотят больше утвердиться в многостороннем пространстве — от Китая до других, и Глобальный Юг все чаще имеет право голоса Мартин Кимани глава Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета

Он подчеркнул, что ослабевание западной политики видно по неспособности США и их союзников решить вопрос с йеменскими хуситами и военными базами в Африке. В то же время влияние Москвы и Пекина в этих сферах крепнет, а авторитет этих держав среди других государств становится только выше.

В ЕС намерены утвердить новый режим санкций против России

Постоянные представители стран ЕС планируют утвердить новый режим санкций против России. Соответствующее решение будет принято в рамках встречи постпредов, которая пройдет 2 октября.

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Авторы инициативы о новом санкционном режиме заявили о «дестабилизирующих» действиях Москвы за границей. Они планируют доработать уже существующие рестрикции против РФ, а также пересмотреть критерии внесения физических и юридических лиц в черные списки.

Еще в конце июня 2024 года появилась информация о желании ЕС ввести новый санкционный режим против Москвы. Определенную роль в этом сыграл призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам усилить давление на Россию. По его мнению, нынешнего давления на Москву явно недостаточно, раз экономика страны до сих пор не сломалась под натиском введенных санкций.