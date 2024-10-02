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19:34, 2 октября 2024Из жизни

Наскальный рисунок с мифическим рогатым змеем оказался изображением реального животного

В Африке нашли наскальное изображение доисторического животного

Фото: Steve Crisp / Reuters

Ученый из ЮАР связал наскальный рисунок с изображением мифического рогатого змея с реально существовавшим животным. Об этом пишет IFL Science.

Рисунок обнаружили на части каменной стены с росписями, сделанными представителями народа сан в провинции Фри-Стейт, Южная Африка. Осмотрев панель, на которой изображено существо с загнутыми вниз рогами-бивнями, палеонтолог Жюльен Бенуа из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге пришел к выводу, что источником вдохновения для змея мог оказаться дицинодонт (Dicynodontia) — представитель доисторического вымершего вида.

Некоторые археологические находки свидетельствуют о том, что народ сан мог собирать окаменелости и использовать их для ритуалов и для связанного с ними искусства. Бенуа полагает, что рогатый змей стал художественной интерпретацией останков дицинодонта, которые часто находят в этой части Африки. При этом мифологии коренных племен содержат упоминания о крупных животных, которые когда-то населяли эти места, но затем вымерли.

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Дицинодонты — травоядные существа, родственные древним млекопитающим, которые населяли Землю в пермском — начале юрского периода. Они вымерли около 210 млн лет назад, в конце триасового периода. В длину эти звери достигали до четырех метров, но некоторые особи по размерам были не больше кошки. Их назва­ние (в пе­ре­во­де с латыни «дву­клы­ко­вые») да­но по на­ли­чию двух обращенных клы­ков-бив­ней на верх­ней челю­сти.

Вероятно, останки дицинодонта по форме были вытянутыми, делая этих животных похожими на змей или морских львов. Поэтому для художника народа сан он принял облик рогатого змея.

Если фигура на рисунке действительно представляет собой отсылку к дицинодонту, который вымер задолго до появления людей, то она предшествует первому научному описанию этих древних животных. По оценкам Бенуа, изображение было сделано не позднее 1835 года, а западные ученые открыли дицинодонта и дали ему имя Dicynodon lacerticeps в 1845 году.

Ранее сообщалось, что гигантская луна-рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем недавно открытого нового вида. Ученые выяснили, что это — называемая луна-рыба обманщик, или Mola tecta.

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      Антонина Черташ
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