Небензя назвал пощечиной решение Израиля по генсеку ООН

Небензя: объявление Израилем Гутерреша персоной нон грата стало пощечиной ООН

Объявление Израилем генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата стало «пощечиной» для организации. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг», — рассказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что у ООН есть все необходимые инструменты, чтобы дать ответ на подобные действия израильской стороны. Однако он добавил, что для этого необходима политическая воля, усомнившись в ее наличии у представителей международной организации.

Ранее Небензя заявил, что Ближний Восток скатывается в пучину новой большой войны, в то время как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) беспомощно наблюдает за этим. Он добавил, что если израильское руководство продолжит свои действия, то конфликт «рискует выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая всему миру».