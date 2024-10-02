Неожиданное признание участницы программы озадачило телеведущую

Ведущая канала Right Side Broadcasting Никки Сантио удивилась неожиданному признанию героини ее сюжета. Фрагмент их разговора доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

Сантио освещала митинг в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Она решила пообщаться с одной из его участниц. Женщина представилась Розой Ковальски и отметила, что впервые пришла на мероприятие в поддержку Трампа.

Сантио уточнила у собеседницы, почему она пришла на этот митинг. «Я приемная дочь президента Трампа», — заявила Ковальски. Она также добавила, что является его вице-президентом. Телеведущую озадачило поведение участницы программы. Она с иронией пожелала женщине удачи. «Вы услышали это здесь впервые», — заключила удивленная журналистка.

Ранее ведущая британского канала ITV Кэт Дили случайно произнесла бранное слово в прямом эфире. Ее соведущий извинился перед зрителями.