Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Неожиданное признание участницы программы озадачило телеведущую

Кадр: Right Side Broadcasting

Ведущая канала Right Side Broadcasting Никки Сантио удивилась неожиданному признанию героини ее сюжета. Фрагмент их разговора доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

Сантио освещала митинг в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Она решила пообщаться с одной из его участниц. Женщина представилась Розой Ковальски и отметила, что впервые пришла на мероприятие в поддержку Трампа.

Сантио уточнила у собеседницы, почему она пришла на этот митинг. «Я приемная дочь президента Трампа», — заявила Ковальски. Она также добавила, что является его вице-президентом. Телеведущую озадачило поведение участницы программы. Она с иронией пожелала женщине удачи. «Вы услышали это здесь впервые», — заключила удивленная журналистка.

Ранее ведущая британского канала ITV Кэт Дили случайно произнесла бранное слово в прямом эфире. Ее соведущий извинился перед зрителями.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

      Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

      В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

      Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

      Неожиданное признание участницы программы озадачило телеведущую

      МИД отклонил протест Японии из-за якобы нарушения границ российским самолетом

      Во время теракта в Израиле ранен гражданин Белоруссии

      Водителям раскрыли уловки недобросовестных автомехаников

      Россиянам посоветовали ждать магнитных бурь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше